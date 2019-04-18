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Власти Кузбасса изменили планы по строительству сквера на месте «Зимней вишни»

18 апреля 2019 в 10:11

Решено расширить территорию сквера.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил на своей странице во «ВКонтакте» об изменении планов по строительству сквера на месте сгоревшей «Зимней вишни» в Кемерове.

Ранее глава региона осмотрел строительную площадку будущего сквера и обсудил ход работ с автором проекта Джоном Калвином Вайдманом, главой Кемерова Ильёй Середюком и строителями. Вместе они приняли решение расширить границы благоустройства и увеличить территорию сквера.

«Должна быть облагорожена не только территория сквера, но и фасады ближайших домов – это часть одного визуального пространства», – отметил глава региона.

Сергей Цивилев добавил, что сквер должен стать местом «светлой памяти во имя наших детей». По его словам, там будет место «для малышей, мам с колясками и детей-школьников».

Напомним, пожар в ТРК «Зимняя вишня», унесший жизни 60 челове, произошёл 25 марта 2018 года.

 

Фото: vk.com / «Сергей Цивилев».


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