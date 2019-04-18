Власти Кузбасса изменили планы по строительству сквера на месте «Зимней вишни»

Решено расширить территорию сквера.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил на своей странице во «ВКонтакте» об изменении планов по строительству сквера на месте сгоревшей «Зимней вишни» в Кемерове.

Ранее глава региона осмотрел строительную площадку будущего сквера и обсудил ход работ с автором проекта Джоном Калвином Вайдманом, главой Кемерова Ильёй Середюком и строителями. Вместе они приняли решение расширить границы благоустройства и увеличить территорию сквера.

«Должна быть облагорожена не только территория сквера, но и фасады ближайших домов – это часть одного визуального пространства», – отметил глава региона.

Сергей Цивилев добавил, что сквер должен стать местом «светлой памяти во имя наших детей». По его словам, там будет место «для малышей, мам с колясками и детей-школьников».

Напомним, пожар в ТРК «Зимняя вишня», унесший жизни 60 челове, произошёл 25 марта 2018 года.

Фото: vk.com / «Сергей Цивилев».