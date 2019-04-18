В Кузбассе возобновили строительство школы-долгостроя №81

Общеобразовательное учреждение в Новокузнецке возводят с 2012 года.

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов заявил, что в городе снова преступили к возведению школы-долгостроя №81.

Напомним, вопрос о проблемном строительстве поднимался не раз. Так, в Новокузнецке рабочие сняли об этом клип, а губернатор Кузбасса неоднократно требовал закончить возведение образовательного учреждения. Объект планировалось сдать в августе 2018 года, затем открытие переносили на январь 2019.

«Две недели назад мы возобновили её строительство. Теперь на объекте работы ведёт компания «ТС-Строй». Строителям предстоит выполнить отделочные работы, переделать наливные полы, отмостки», — написал глава города в своём Instagram.

Сергей Кузнецов отметил, что пока рано планировать сроки сдачи данного объекта. Это будут делать только после того, как строители предоставят график выполнения всех объёмов работ.

Фото: instagram.com/skuznetsov_nk