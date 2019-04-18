Из-за снега отменили автобусные рейсы в Кузбасс

Непогода стала причиной отмены сразу нескольких междугородних рейсов.

Так, в четверг, 18 апреля, из-за погодных условий отменили 23 автобусных рейса по разным направлениям из Томска. Среди них оказались три рейса до Кемерова.

«Уважаемые пассажиры! По метеоусловиям трасса закрыта ориентировочно до 14-00 на все направления», — сообщается на сайте.

Среди отменённых направлений оказался и аэропорт Толмачево.

Метеорологи предупреждают, что 18 апреля снегопад и сильный ветер обрушатся и на Кузбасс. Местами ожидаются сильные метели и гололедица.