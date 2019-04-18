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Из-за снега отменили автобусные рейсы в Кузбасс

18 апреля 2019 в 11:45

Непогода стала причиной отмены сразу нескольких междугородних рейсов.

Так, в четверг, 18 апреля, из-за погодных условий отменили 23 автобусных рейса по разным направлениям из Томска. Среди них оказались три рейса до Кемерова.

«Уважаемые пассажиры! По метеоусловиям трасса закрыта ориентировочно до 14-00 на все направления», — сообщается на сайте.

Среди отменённых направлений оказался и аэропорт Толмачево.

Метеорологи предупреждают, что 18 апреля снегопад и сильный ветер обрушатся и на Кузбасс. Местами ожидаются сильные метели и гололедица.


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