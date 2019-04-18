Штормовой ветер в Кузбассе: первые разрушения (фото, видео)

18 апреля на Кемеровскую область обрушился сильный ветер и снегопад.

Накануне синоптики предупреждали о надвигающемся шторме. Уже к полудню в Сети появилась информация о первых разрушениях в регионе. Утром самый сильный ветер был в Киселёвске, там его порывы достигали 20 м/с, и Таштагольском районе - отдельные порывы ветра достигали 27 м/с.

Так, в Мариинске ветер обрушил часть крыши на припаркованный автомобиль. В результате происшествия у машины пробило заднее стекло. Также стихия опрокинула два остановочных павильона.

В Кемерове стихия содрала рекламный баннер. В кемеровской Лесной Поляне на глазах пешеходов упал дорожный знак.

Как рассказали в пресс-службе Кемеровского гидрометцентра, ветер в регионе стремительно меняет направление с юго-западного на северо-западное. В связи со штормом, коммунальщики и энергетики в Кемеровской области перешли в режим повышенной готовности.

Госатвоинспекция просит автомобилистов быть предельно внимательными за рулём. Пешеходов просят не выходить из дома без особой необходимости, а дорогу пересекать строго по «зебре», предварительно убедившись в собственной безопасности.

Видео: vk.com/«Регион 42».

Фото: vk.com/«Регион 42», «Лесная поляна Кемерово - сообщество жителей».