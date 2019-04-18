В Кузбассе разыскивают без вести пропавшего мальчика

Школьник рано утром вышел из дома и не вернулся.

В Анжеро-Судженске без вести пропал Андрей Игоревич Пупков 2004 года рождения. Накануне подросток вышел из дома в 5:00 и направился в неизвестном направлении. В настоящее время его местонахождение не известно.

Приметы: Рост подростка составляет 171 сантиметр, телосложение худощавое, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Среди особых примет шрам над правой бровью.

Был одет в чёрную болоньевую куртку средней длины с капюшоном. На нём также была оранжевая толстовка и чёрные спортивные штаны с надписью на правой ноге.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшего ребенка, просят сообщить по телефону 8 (38453) 6-54-00 или 02 (102 – с мобильного телефона).

Фото: ГУ МВД по КО.