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Выходные в Кузбассе обещают быть ненастными

18 апреля 2019 в 15:57

Специалисты кемеровского гидрометцентра дали прогноз на период с 19 по 22 апреля.

По словам метеорологов, в регионе сохранится неустойчивая погода, однако в понедельник температура воздуха повысится.

«Ночь с четверга на пятницу будет существенно прохладнее предыдущей, с порывистым ветром и осадками. Днём в пятницу порывы северо-западного ветра могут достигать до 20 метров в секунду. Температура воздуха днём будет в пределах +1,+6С, а ночью опустится до -2,-7С, местами до -13С. Также по региону ожидаются небольшие осадки, метели и гололёдные явления», — сообщили в гидрометцентре.

Температура начнёт подниматься в субботу. Днём воздух прогреется до +6,+11С, местами ожидается умеренный ветер и небольшие осадки. Температура ночью в пределах -4,+1С, местами до -9С.

В воскресенье днём погода существенно не изменится. Температура ожидается в пределах +7,+12С, а ночью -3,+2С.

В понедельник столбик термометра поднимется до +14С. В большинстве районах области возможны осадки.


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