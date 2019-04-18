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В Новокузнецке из-за ветра на дорогу рухнуло большое дерево

18 апреля 2019 в 16:05

ЧП произошло рядом с педагогическим колледжем на улице 25 лет Октября.

18 апреля в Новокузнецке: на улице 25 лет Октября из-за сильного ветра на дорогу упалобольшое дерево. Ещё одно дерево в этом же месте сильно наклонилось, подняв корнями тротуарную плитку.

«Упавшее дерево не задело людей и транспортные средства. В течение полутора часов его убрали с тротуара и дороги», — сообщает Новокузнецк.ru

Оперативные службы просят жителей региона быть предельно внимательными на улице.

Ранее stoboy.ru сообщал о последствиях штормового ветра в Кемерове и Мариинске.

 

 

Фото: http://novokuznetsk.ru


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