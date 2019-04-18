Сделаем добро вместе!

Благотворительный Фонд помощи «Доброе Дело» отмечает день рождения

В честь 19-летия «Доброе Дело» организует Благотворительный Вечер, цель которого собрать деньги на лечение больного ребёнка.

26 апреля 2019 г. Некоммерческой Организации Благотворительный Фонд помощи «Доброе дело» исполняется 19 лет. За эти годы небольшая группа неравнодушных людей превратила Фонд в серьёзную организацию. Сегодня он работает по нескольким направлениям и оказывает помощь различным категориям населения.

«Основная цель, которую учредители Фонда ставили перед собой в 2000 году, - помочь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Создание Благотворительного Фонда помощи «Доброе Дело» стало первой попыткой продумать систему помощи, объединить усилия, привлечь средства единомышленников для оказания помощи социально незащищенным слоям населения», - рассказывает директор и соучредитель Благотворительного Фонда помощи "Доброе Дело" Елена Колесник.

За 19 лет работы благодаря пожертвованиям самых разных людей «Доброе Дело» помог сотням кузбассовцев. Это и адресная помощь людям с ограниченными возможностями, и помощь детским домам, школам-интернатам, тяжелобольным людям, медицинским учреждениям, ветеранам.

Благотворительный Вечер состоится 24 апреля в ресторане «Прованс» и пройдет под девизом «19 лет Делаем Добро». В рамках мероприятия будет организован благотворительный аукцион, денежные средства от которого будут переданы на лечение девочки, подопечной Благотворительного Фонда помощи «Доброе Дело».

Некоммерческая Организация Благотворительный Фонд помощи «Доброе дело» учреждена в апреле 2000 года в городе Кемерово. Инициатором создания Фонда стала крупная коммерческая организация, осуществляющая розничную торговлю продуктами питания. Сегодня Благотворительный Фонд оказывает помощь детским домам, школам-интернатам, реабилитационным центрам, медицинским учреждениям. Благотворительный Фонд оказывает адресную помощь детям с разными видами заболеваний.

Более подробная информация о Фонде на сайте: dobroedelo42.ru