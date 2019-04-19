В Кемерове на ходу загорелась маршрутка (видео)

Водитель горящего ПАЗа проехал несколько метров, после чего остановился

Инцидент произошел вечером 18 апреля на проспекте Ленина. ПАЗ горел открытым пламенем, а в салоне – много дыма. При этом маршрутка проехала несколько метров, после чего водитель остановился и вышел из салона.

«Маршрутка горела на пересечении проспекта Ленина и улицы Ворошилова. Пассажиры эвакуировались самостоятельно. Возгорание ликвидировано водителем до прибытия подразделений пожарной охраны», — ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Спасатели озвучили и предварительную причину пожара. По данным ведомства, ею стало короткое замыкание.

В результате случившегося никто не пострадал. Видео происшествия появилось в Сети.

Фото, видео: vk.com / «Регион-42 Кемерово».