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Кто выступит в Кемерове на День Победы

19 апреля 2019 в 10:54

11 мая в столицу Кузбасса приедут звёзды российской эстрады.

В Кемерове в честь Дня победы пройдёт праздничный концерт с участием звёзд. Баннер с информацией о том, кто будет поздравлять кемеровчан, опубликовали на сайте городской администрации.

Согласно информации, которая указана на афише, в праздничном концерте выступят А’студио, Денис Майданов, Олег Газманов, Тамара Гвердцители, Родион Газманов и Зара.

Концерт пройдёт 11 мая на площади Советов. Он начнётся в 18:00.


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