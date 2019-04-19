Кто выступит в Кемерове на День Победы

11 мая в столицу Кузбасса приедут звёзды российской эстрады.

В Кемерове в честь Дня победы пройдёт праздничный концерт с участием звёзд. Баннер с информацией о том, кто будет поздравлять кемеровчан, опубликовали на сайте городской администрации.

Согласно информации, которая указана на афише, в праздничном концерте выступят А’студио, Денис Майданов, Олег Газманов, Тамара Гвердцители, Родион Газманов и Зара.

Концерт пройдёт 11 мая на площади Советов. Он начнётся в 18:00.