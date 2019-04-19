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В Новокузнецке водитель сбил подростка

19 апреля 2019 в 13:14

Известно, что 15-летний юноша шёл по «зебре».

Авария произошла 17 апреля на улице 40 лет ВЛКСМ в южной столице Кузбасса. Рядом с остановкой «Стадион» водитель ВАЗа сбил 15-летнего юношу на «зебре».

«Предварительно установлено, что в 16:10 несовершеннолетний новокузнечанин переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В это время на него наехал автомобилист. Юношу госпитализировали в больницу», — рассказали в ОГИБДД Управления МВД России по Новокузнецку.

Медики диагностировали у пострадавшего ушибы и ссадины, он находится на амбулаторном лечении.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

 

Фото: ОГИБДД Управления МВД России по Новокузнецку.


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