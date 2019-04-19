В южной столице Кузбасса эвакуировали поликлинику №3

По тревоге к медучреждению примчались все экстренные службы, в том числе кинологи.

Утром 19 апреля в Новокузнецке экстренно эвакуировали поликлинику №3. На месте работали экстренные службы и кинологи. Причиной стал бесхозный пакет.

«Подумали, что это бомба, вызвали оперативные службы. На место выезжали специалисты с собаками. Вызов оказался ложным», — цитируют СМИ осведомлённый источник в медицинских кругах.

Выяснилось, что найденный предмет не представлял никакой опасности.

Фото, видео: vk.com/«Инцидент | Новокузнецк».