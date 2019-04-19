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В южной столице Кузбасса эвакуировали поликлинику №3

19 апреля 2019 в 14:23

По тревоге к медучреждению примчались все экстренные службы, в том числе кинологи.

Утром 19 апреля в Новокузнецке экстренно эвакуировали поликлинику №3. На месте работали экстренные службы и кинологи. Причиной стал бесхозный пакет.

«Подумали, что это бомба, вызвали оперативные службы. На место выезжали специалисты с собаками. Вызов оказался ложным», — цитируют СМИ осведомлённый источник в медицинских кругах.

Выяснилось, что найденный предмет не представлял никакой опасности.

 

 

Фото, видео: vk.com/«Инцидент | Новокузнецк».


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