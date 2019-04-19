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Кемерово хотят объявить городом воинской славы

19 апреля 2019 в 16:08

Депутаты горсовета уже подготовили соответствующее ходатайство

Столице Кузбасса хотят присвоить почётное звание «Город трудовой доблести и воинской славы». Депутаты горсовета уже подготовили соответствующее ходатайство губернатору Сергею Цивилеву.

«Кемерово внёс весомый вклад в экономическое развитие и оборону страны в годы Великой Отечественной войны. В город были эвакуированы оборудование и работники 38 промышленных предприятий, которые создали производственную базу», – сообщили в мэрии.

Отмечается, что присвоить столице Кузбасса новое почётное звание предложили ветераны и труженики тыла Кировского района. Ранее они обратились к главе города Илье Середюку.


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