Кемерово хотят объявить городом воинской славы

Депутаты горсовета уже подготовили соответствующее ходатайство

Столице Кузбасса хотят присвоить почётное звание «Город трудовой доблести и воинской славы». Депутаты горсовета уже подготовили соответствующее ходатайство губернатору Сергею Цивилеву.

«Кемерово внёс весомый вклад в экономическое развитие и оборону страны в годы Великой Отечественной войны. В город были эвакуированы оборудование и работники 38 промышленных предприятий, которые создали производственную базу», – сообщили в мэрии.

Отмечается, что присвоить столице Кузбасса новое почётное звание предложили ветераны и труженики тыла Кировского района. Ранее они обратились к главе города Илье Середюку.