Блог с тобой ›› Новости ›› В Берёзовском выбрали нового мэра

В Берёзовском выбрали нового мэра

20 апреля 2019 в 09:35

Новым главой города стала женщина.

В пятницу, 19 апреля, депутаты одобрили кандидатуру нового главы города. 19 апреля депутаты горсовета в Берёзовском выбрали нового главу города.

«Они дважды заслушали доклады депутатов и на тайном голосовании выбрали новым мэром Светлану Щегербаеву», - сообщают СМИ.

Светлана Щегербаева выполняла обязанности главы города с 5 марта, после того, как её кандидату была одобрена депутатами горсовета.

Напомним, бывшего мэра Берёзовского обвиняют в получении взятки в крупном размере.


Читайте также

Content 56852992 108062723605203 8654992025977889597 n 900x472
Кто выступит в Кемерове на День Победы
Content
В Новокузнецке водитель сбил подростка
Content
В южной столице Кузбасса эвакуировали поликлинику №3
Content zdanie gorodskoy administratsii
Кемерово хотят объявить городом воинской славы

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?