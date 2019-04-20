В Берёзовском выбрали нового мэра

Новым главой города стала женщина.

В пятницу, 19 апреля, депутаты одобрили кандидатуру нового главы города. 19 апреля депутаты горсовета в Берёзовском выбрали нового главу города.

«Они дважды заслушали доклады депутатов и на тайном голосовании выбрали новым мэром Светлану Щегербаеву», - сообщают СМИ.

Светлана Щегербаева выполняла обязанности главы города с 5 марта, после того, как её кандидату была одобрена депутатами горсовета.

Напомним, бывшего мэра Берёзовского обвиняют в получении взятки в крупном размере.