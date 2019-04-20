В Кемерове эвакуировали посетителей известного ресторана

ЧП произошло на бульваре Строителей.

Утром 20 апреля посетителей известного ресторана Mama Roma на бульваре Строителей эвакуировали из-за пожара. По информации областного ГУ МЧС, сигнал о возгорании поступил в 10:17. На ликвидацию возгорания выехали восемь единиц техники и 32 пожарных.

«На первом этаже заведения горели жировые отложения в вытяжке, а на крыше сгорел утеплитель и обрешётка крыши на площади 15 квадратных метров», - рассказали о последствиях случившегося в ведомстве.

Ещё до приезда МЧС из помещения ресторана самостоятельно эвакуировались 25 человек. Пострадавших нет.

Причины пожара будут устанавливать специалисты.

Фото: vk.com/ «Инцидент Кемерово».