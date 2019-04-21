Житель Кемерова разнёс популярный супермаркет

Инцидент произошёл вечером 20 апреля в «Пятёрочке» на Ленинградском, 21.

В субботу, 20 апреля, в Кемерове мужчина разбил входную дверь магазина огнетушителем и убежал во дворы.

По словам очевидцев, горожанин «долбил дверь минут пять-семь». При этом охрана не обращала внимания на происходящее. Охрана могла бы и обратить внимание», — рассказывает очевидец.

Комментаторы в соцсетях предположили, что причин для подобного гнева могло быть много, среди них пользователи назвали несоответствующие ценники и хамство персонала.

«Вот вам за просрочку!», — добавил один из комментаторов.

Фото: vk.com/ "Инцидент Кемерово".