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В Новокузнецке в бассейне чуть не утонул ребёнок

21 апреля 2019 в 12:06

Мальчика госпитализировали.

Жуткое ЧП произошло в четверг, 18 апреля, в новокузнецком физкультурно-оздоровительном комплексе «Ильинский».

Во время занятий в частном бассейне чуть не утонул 6-летний мальчик. Ребёнок занимался с тренером, в какой-то момент нырнул под воду и не смог выплыть.

После случившегося ребёнка доставили в реанимацию, позже перевели в общую палату. В спорткомитете южной столицы Кузбасса рассказали подробности случившегося.

«Тренер занимался с организованной группой. Всё произошло буквально за доли секунды. Она сразу это заметила, бросилась в воду и вытащила ребёнка. Сделала искусственное дыхание и привела мальчика в чувства. Потом сотрудники бассейна сразу вызвали скорую. Там было оглушение водой», — цитирует Новокузнецк.ru председателя комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации Новокузнецка Ирину Гончарову.

Физкультурно-оздоровительный комплекс работает в штатном режиме. По информации спорткомитета, мальчика планируют выписать в понедельник, 22 апреля.


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