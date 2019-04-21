В Новокузнецке в бассейне чуть не утонул ребёнок

Мальчика госпитализировали.

Жуткое ЧП произошло в четверг, 18 апреля, в новокузнецком физкультурно-оздоровительном комплексе «Ильинский».

Во время занятий в частном бассейне чуть не утонул 6-летний мальчик. Ребёнок занимался с тренером, в какой-то момент нырнул под воду и не смог выплыть.

После случившегося ребёнка доставили в реанимацию, позже перевели в общую палату. В спорткомитете южной столицы Кузбасса рассказали подробности случившегося.

«Тренер занимался с организованной группой. Всё произошло буквально за доли секунды. Она сразу это заметила, бросилась в воду и вытащила ребёнка. Сделала искусственное дыхание и привела мальчика в чувства. Потом сотрудники бассейна сразу вызвали скорую. Там было оглушение водой», — цитирует Новокузнецк.ru председателя комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации Новокузнецка Ирину Гончарову.

Физкультурно-оздоровительный комплекс работает в штатном режиме. По информации спорткомитета, мальчика планируют выписать в понедельник, 22 апреля.