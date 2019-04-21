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В Новокузнецке трамвай на ходу сбил молодого парня (видео)

21 апреля 2019 в 16:12

21-летний парень был доставлен в больницу с серьёзными травмами

Страшное ДТП произошло в пятницу, 19 апреля, в Новокузнецке на улице Ленина. Трамвай на ходу сбил молодого парня.

«Трамвай двигался со стороны улицы Водопадной в сторону улицы Обнорского. Водитель общественного транспорта совершил наезд на пешехода, переходившего трамвайные пути, отделенные от проезжей части», — рассказали в пресс-службе областного МВД.

В результате 21-летний парень был доставлен в больницу с серьёзными травмами.

Как сообщили в ведомстве, на данный момент по данному факту проводится доследственная проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

 

Фото, видео: youtube.com / «Правоохранительный портал Кузбасса».


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