В Белове женщина поела суши и впала в кому

Из местной больницы пострадавшую перенаправили в Кемерово.

Жительница Белова попала в больницу после того, как поела суши в одном из городских кафе. В местном медучреждении ей не смогли помочь, и пострадавшую перенаправили в Кемерово. Во время транспортировки беловчанка впала в кому. В настоящее время Роспотребнадзор устанавливает все обстоятельства инцидента.

«Относительно каких-либо итогов проверки заведения говорить рано», - пояснили в кузбасском управлении Роспотребнадзора.

Напомним, ранее в кузбасских роллах неоднократно находили бактерии группы кишечной палочки.