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Кемеровчане смогут провериться на ВИЧ

22 апреля 2019 в 10:29

В городе будет работать передвижной пункт медосвидетельствования.

На этой неделе жители Кемерова смогут анонимно и бесплатно сдать экспресс-тест на ВИЧ. В городе будет работать передвижной пункт медосвидетельствования на ВИЧ Областного Центра СПИД.

Передвижной пункт примет кемеровчан с 13:00 до 15:00 на Привокзальной площади 23 и 30 апреля. На стадионе “Химик” - будет работать 24 апреля.

Специалисты отмечают, что в Кузбассе ситуация с ВИЧ продолжает оставаться напряжённой. Ежегодно фиксируется около 4,5 тысяч новых случаев. Каждый сотый кузбассовец заражён ВИЧ. Врачи рекомендуют пройти тест всем кемеровчанам, которые хотя бы раз вступали в сексуальный контакт без презерватива, имеют опыт употребления наркотиков, делали татуировку или пирсинг, планируют завести ребёнка, а также просто заботятся о своём здоровье и здоровье своих близких.

Всего в области обследование на ВИЧ проводят в 34 лабораториях и в передвижном пункте тестирования.


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