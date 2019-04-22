В Кемерове закрыли ТЦ «Лапландия»

22 апреля приставы опечатали здание торгового центра.

В понедельник, 22 апреля судебные приставы закрыли кемеровский ТЦ «Лапландия» на Октябрьском, 34.

Ранее администрация Кемерова через суд потребовала закрыть «Лапландию». Власти обратились с требованием запретить эксплуатацию торгового центра до устранения всех нарушений в здании и приведения его в состояние, соответствующее проектной документации. Арбитражный суд Кемеровской области удовлетворил иск мэрии и постановил приостановить работу одного из крупнейших кемеровских ТЦ. АО «АМК-Фарма», владелец «Лапландии», обжаловало это решение, однако 16 апреля суд отклонил эту апелляционную жалобу.

Как сообщили в УФССП России по Кемеровской области, сейчас на месте работают сотрудники ведомства.

«Внутрь торгового центра никого из посетителей уже не пускают», – цитируют СМИ очевидцев.

Отмечается, что в здание еще пускают арендаторов и сотрудников, чтобы они могли забрать свои вещи.

Напомним, «Лапландия» - один из крупнейших торговых центров Кемерова. Его площадь составляет 68 тыс. кв. м.

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