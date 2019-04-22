Синоптики дали прогноз на майские праздники в Кузбассе

По словам метеорологов, начало месяца порадует кузбассовцев теплом.

В Кемеровском гидрометцентре дали предварительный прогноз погоды на первые майские праздники.

«Температура воздуха днём на первые майские праздники будет достигать +15,+20 °С. Однако после 5 мая вновь ожидается похолодание», - рассказала пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.

По словам синоптиков, в первую половину месяца температура ночью будет достигать +5, +10°С. А вот прогнозы на 9 мая давать еще сложно.

«Возможно понижение температуры. У нас в регионе вообще ожидается неустойчивая погода», — говорят метеорологи.