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В Кузбассе четыре школьника спасли от пожара деревню

22 апреля 2019 в 15:01

До приезда спасателей дети потушили около 500 квадратных метров травы и спасли жилые дома.

На окраине деревни Мозжуха загорелась трава. Четверо школьников потушили пламя на площади около 500 квадратных метров и предотвратили возгорание жилых домов.

«Школьники Алексей Салтыков, Константин Шейн, Лера Петровская и Максим Калмыков играли во дворе ближайших домов. Ребята почувствовали запах дыма и заметили горящую траву. Костя вместе с Лерой побежали за водой, а Алексей с Максимом стали звонить на номер 112», — рассказали в администрации Кемеровского района.

Отмечается, что дети самостоятельно боролись с огнём, набирая воду из близлежащих домов, пока не приехали пожарные. Они начали заливать водой места около огородов и вокруг сухих деревьев, так как боялись, что огонь перекинется на дома.

В администрации выразили благодарность юным спасателям, а также их родителям и педагогам за то, что ребята обладают знаниями и умениями, как правильно реагировать в сложной ситуации.

 

Фото: администрация Кемеровского района.


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