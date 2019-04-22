О дальнейшей судьбе арендаторов кемеровской «Лапландии»

Ситуацию прокомментировали в УФССП и администрации закрытого торгового центра.

22 апреля в Кемерове судебные приставы опечатали ТЦ «Лапландия». Ранее арендаторы ТЦ сообщили, что администрация не предупредила их о закрытии здания и дала буквально 10 минут на сборы.

Ситуацию прокомментировали в УФССП по Кемеровской области. Сообщается, что приставы обошли все этажи, заглянули в каждый бутик и попросили сотрудников приостановить деятельность, а также спуститься на первый этаж, где им предоставят более подробную информацию. Далее в течение часа все должны были покинуть здание.

«В ТЦ будет работать один служебный вход. Арендаторы смогут забрать свой товар в следующие дни: понедельник, среда, пятница. Более подробная информация будет доступна на сайте ТЦ, а также по телефону судебных приставов: +7-913-071-5435», — цитируют СМИ представителя ведомства.

Представитель администрации ТЦ «Лапландия» пояснил, что ничего вывозить из бутиков не нужно.

«Сегодня мы вместе с приставами проработаем вопрос. Давайте сейчас мы покинем помещение, потом мы с каждым из вас поговорим. Если необходимо будет обеспечивать доступ к имуществу каждого, его нужно предоставить. До 25 апреля будем разрабатывать нашу позицию», — сказал арендаторам представитель администрации закрытого ТЦ.