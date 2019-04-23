Кемеровские власти объявили о сносе бассейна «Лазурный»

Тысячи кемеровчан подписали петицию против сноса единственного большого бассейна в городе.

В понедельник, 22 апреля, стало известно о планах кузбасских властей по сносу спортивного комплекса «Лазурный». По информации СМИ, предложение выдвинул мэр Кемерова Илья Середюк на совещании у губернатора Кемеровской области по вопросу строительства «Театрально-музейного комплекса» в областной столице. По мнению главы города, бассейн уже морально устарел и не может соответствовать всем нормативам для проведения соревнований. На месте же теннисного корта могут появиться объекты музейного комплекса и Кузбасского центра искусств.

Менее чем за сутки тысячи кемеровчан подписали интернет-петицию против сноса единственного большого бассейна в городе.

«Это единственный бассейн в г. Кемерово с протяжённостью дорожек 50 метров. На месте УСК “Лазурный” администрация г. Кемерово и Кузбасса собираются строить театр оперы и балета, мотивировав это решение тем, что он морально устарел, не имеет возможности проведения соревнований на мировом уровне. Соревнования на мировом уровне могут проводить только два города в России: Санкт — Петербург и Казань. То есть, все остальные бассейны в стране можно сносить, по логике администрации Кемерова и Кузбасса. Чтобы выросло здоровое поколение и сохранилось здоровье, у детей и взрослых должна быть возможность посещать бассейн», — написала автор петиция Татьяна Тараненко.

По мнению кемеровчан, подписавших петицию, областная столица в так недостаточно обеспечена бассейнами. На момент публикации, петицию подписали около 5 тысяч неравнодушных кузбассвовцев.