Кузбассовец изнасиловал 11-летнюю девочку

Мужчина позвал ребенка к себе на чай со сладостями, а затем отвел в спальню.

26-летнего жителя Таштагольского района приговорили к 12 годам колонии за изнасилование 11-летней девочки. По информации СУ СК РФ по Кемеровской области, преступление произошло в марте 2018 года.

Злоумышленник встретил ребёнка на улице и позвал его в гости попить чай со сладостями. Отмечается, что он был в состоянии алкогольного опьянения. Девочка же имеет отклонение в развитии, потому приглашение незнакомого мужчины её не насторожило, она согласилась.

«Мужчина действительно сначала угостил ребёнка чаем, а затем под надуманным предлогом отвёл девочку в спальню, где, применяя физическую силу, совершил насильственное преступление сексуального характера. Чтобы потерпевшая никому ничего не рассказала, мужчина дал ей денег на конфеты», - рассказали в ведомстве.

Впоследствии девочка рассказала о странном поведении кузбассовца своей матери. Злоумышленника задержали в кратчайшие сроки. Он признал вину и сотрудничал со следствием, психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.