Жительница Кузбасса зарезала мужа из-за высказывания в адрес своего сына

Мужчина поплатился жизнью за то, что ему не понравилась прическа пасынка.

Жительницу Крапивинского района обвиняют в преступлении, предусмотренном статьёй УК РФ «Убийство».

По версии следствия, она убила супруга за то, что он нелестно отозвался о прическе ее сына. Отмечается, что с погибшим она прожила девять лет. Вместе они воспитывали троих детей, в том числе одного общего ребёнка.

Преступление произошло в ночное время. Сначала обвиняемая с сожителем распивали спиртное у себя дома в компании гостей, а затем, проводив приятелей, продолжили застолье вдвоем.

«В ходе разговора сожитель в грубой форме высказал своё мнение о стрижке старшего сына женщины, при этом назвал подростка оскорбительными словами. Обвиняемая разозлилась, сходила на кухню за ножом и ударила им сожителя в шею», — рассказали в СУ СК РФ по Кемеровской области.

Женщина сама вызвала скорую помощь, однако медики не смогли помочь - потерпевший скончался в больнице.

Задержанная полностью признала вину, судебно-психиатрическая экспертиза признала женщину вменяемой. Теперь её судьбу будет решать суд.