В центре Кемерова иномарка на полной скорости сбила пенсионерку

В результате аварии пострадала 82-летняя женщина.

22 апреля в Кемерове на Дзержинского, 9 водитель Hyundai сбил пенсионерку. По информации ГИБДД Кузбасса, ДТП произошло в 15:15.

«Установлено, что 28-летний мужчина за рулём Hyundai ехал со стороны Кирова в сторону Красноармейской, предварительно, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 82-летнюю женщину», - уточнили в ведомстве.

Пострадавшей назначили стационарное лечение.