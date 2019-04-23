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В центре Кемерова иномарка на полной скорости сбила пенсионерку

23 апреля 2019 в 10:03

В результате аварии пострадала 82-летняя женщина.

22 апреля в Кемерове на Дзержинского, 9 водитель Hyundai сбил пенсионерку. По информации ГИБДД Кузбасса, ДТП произошло в 15:15.

«Установлено, что 28-летний мужчина за рулём Hyundai ехал со стороны Кирова в сторону Красноармейской, предварительно, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 82-летнюю женщину», - уточнили в ведомстве.

Пострадавшей назначили стационарное лечение.


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