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В Прокопьевске на улице вспыхнул мотоцикл

23 апреля 2019 в 10:47

ЧП произошло поздно вечером в понедельник.

22 апреля на улице Гайдара в Прокопьевске загорелся мотоцикл. Сигнал на пульт диспетчера поступил в 22:00. Как сообщили в МЧС, пожарные выехали на место незамедлительно, но спасти двухколёсный транспорт не удалось.

«На момент прибытия подразделения МЧС мотоцикл «Урал» 1992 года выпуска горел открытым пламенем. Полностью пламя потушили в 22:08. На месте ЧП работали четыре человека и одна единица спецтехники. В результате пожара мотоцикл полностью выгорел», — рассказали в ведомстве.

В результате происшествия никто не пострадал. Предварительно установлено, что возгорание произошло из-за неисправности электрооборудования.


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