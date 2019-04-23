Кемеровчанка засудила автомойку за испорченную машину

Владельца автомоечного комплекса обязали выплатить владелице иномарки денежную компенсацию.

Женщина обратилась в автомойку и попросила помыть её авто, а также удалить с него следы древесной смолы. При сдаче автомобиля на мойку каких-либо дефектов на нём не было. Однако после того, как её машину помыли, горожанка обнаружила, что защитное покрытие капота было повреждено.

Автомобилистка сразу же обратилась с претензией о восстановлении повреждённого покрытия, а когда не получила ответа - в суд.

Сначала, сославшись на заключение эксперта, мировой суд отказал в удовлетворении иска. Но после подачи апелляционной жалобы Кировский районный суд Кемерова отменил решение мирового судьи и удовлетворил апелляционную жалобу автомобилистки.

В итоге индивидуального предпринимателя, который владеет автомоечным комплексом «Clear House», обязали не только возместить ущерб, но и выплатить денежную компенсацию морального вреда, неустойку за несвоевременное исполнение обязательств по договору, а также расходы по оплате юридических услуг и штраф.