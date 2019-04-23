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В Шерегеше молодой человек зарезал старшего приятеля

23 апреля 2019 в 15:25

Инцидент произошёл во время распития спиртных напитков.

Убийство произошло ночью 23 апреля в посёлке Шерегеш. Около 1:00 один мужчина зарезал своего знакомого.

«Мужчина 1996 г.р. при распитии спиртных напитков нанёс два удара ножом в область груди и шеи мужчине 1984 г.р., который скончался на месте», — сообщил пресс-секретарь Таштагольского района.

Причина конфликта пока неизвестна. В областном Следственном комитете сообщили, что на в настоящее время на месте работает следственная группа. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.


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