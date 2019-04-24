В Кузбассе медсёстры объявили голодовку из-за массовых увольнений

Женщины планируют начать протест 24 апреля 2019 года.

В Анжеро-Судженске идёт массовое сокращение санитарок и младших медсестёр в стационарах и поликлиниках. В результате лишатся работы 105 сотрудников.

«Часть сотрудниц переводится в уборщицы, часть будет просто уволена. Фактически речь идёт о почти полной ликвидации категории младшего медицинского персонала в Анжеро-Судженске», — цитирует информационное агентство Тайга.инфо младшую медсестру акушерского отделения роддома горбольницы Анжеро-Судженска Марины Агарковой.

По информации СМИ, 21 апреля возмущённые женщины уже пытались отстоять свои права на городских улицах, но выйти на улицы им разрешили только рано утром.

На этот раз, чтобы привлечь внимание федеральной власти и общественности к возникшей проблеме, с 24 апреля 2019 года медики начнут голодать.