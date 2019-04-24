Житель Топкинского района смертельно травмировал начальника комбайном

32-летнего мужчину, которого обвиняют в преступлении, предусмотренном статьёй УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

По версии следствия, мужчина без прав управлял трактором с присоединённым к нему картофелеуборочным комбайном.

«Он видел, что на корпус движущегося комбайна поднялся его 59-летний работодатель, но не остановил работу механизма. В итоге потерпевший сорвался и угодил в механизм комбайна. В результате происшествия он серьёзно травмировал ноги. Очевидцы незамедлительно доставили пострадавшего в больницу, однако спасти его не удалось», - сообщают местные СМИ.

Известно, что обвиняемый работал у погибшего без трудового договора. В связи с тем, что он не желал наступления опасных последствий, уголовное дело было возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности. В настоящее время оно передано в суд.