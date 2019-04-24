Прохожие спасли ребенка, упавшего с шестого этажа (видео)

Мальчик выпрыгнул из горящего здания.

18 апреля на улице Косыгина в Новокузнецке произошёл серьёзный пожар. Сотрудники МЧС вывели из горящего жилья мужчину, а вот спасти его малолетнего сына не успели. Когда начался пожар, 7-летний ребёнок выбежал на балкон и, не дождавшись помощи, упал вниз.

Мальчика спасли прохожие, которые растянули два одеяла под балконом, чтобы смягчить удар при падении. Отмечается, что помощь была близко, и ребёнок не дождался всего несколько секунд. По словам очевидцев, прохожие до последнего кричали мальчику, чтобы он держался и не прыгал вниз. Но в какой-то момент клубы дыма окутали балкон, мальчик испугался и разжал руки. В результате сначала он упал на одного из мужчин, а после его отбросило в растянутое покрывало.

«Несколько человек хотели смягчить возможное падение мальчика, но толком не знали, как это сделать. Сначала вытянули перед собой руки и встали под балконом. Но понятно же, что с такой высоты на руки особо не поймаешь. Начали снимать куртки, жилеты. В это время с других балконов жильцы дома начали нам кидать покрывала. Мы разделились на две группы и растянули два покрывала», — рассказал порталу Новокузнецк.ru Михаил Бжицких, принявший участие в спасении ребёнка.

Тут же к мужчинам подбежали медики, которые забрали ребёнка и увезли в больницу. У мальчика диагностировали перелом ноги. Его жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает.

Городская администрация наградила мужчин, спасших жизнь семилетнему ребёнку. Михаила Бжицкого, Евгения Дюкова, Михаила Строганова, а также водителей пожарных машин, сотрудников пожарно-спасательной части №5 Вадима Силина и Павла Веремьева пригласили в мэрию, где вручили грамоты и денежное вознаграждение.

Видео: vk.com / «Инцидент Новокузнецк».