Власти Кемерова пообещали построить новый бассейн вместо «Лазурного»

Мэр города Илья Середюк встретился со спортивной общественностью.

Напомним, утром 23 апреля в Сети появилась петиция против сноса крупнейшего бассейна Кемерова. В тот же день мэр Илья Середюк встретился c представителями бассейна ООО «УСК «Лазурный» и спортивной общественностью. Глава города рассказал о планах в отношении бассейна и объяснил позицию администрации.

По словам градоначальника, спортивный комплекс «Лазурный» не соответствует современным требованиям, а его техническое состояние ограниченно-работоспособное. В связи с этим рассматривается возможность строительства нового усовершенствованного комплекса, который будет расположен вблизи старого.

«Готовый проект нового спортивного объекта, подготовленный мэрией города, будет согласован со спортивной общественностью. За поддержкой финансирования на строительство нового бассейна администрация Кемерова планирует обратиться к губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву», - сообщают СМИ.

На время строительства бассейна школам плавания предоставят свободные возможности для продолжения занятий в других бассейнах города.