Администрацию Кузбасса всё-таки переименуют в Правительство

24 апреля кузбасский Совет народных депутатов принял решение о переименовании коллегии администрации Кемеровской области.

Напомним, информация о переименовании АКО в правительство появилась в октябре 2018 года. В среду, 24 апреля, проект закона «О внесении поправок в Устав Кемеровской области – Кузбасса» одобрили 38 депутатов из 39-ти.

«Его поддержали все фракции», - добавил председатель комитета по вопросам государственного устройства, местного самоуправления и правоохранительной деятельности парламента региона Алексей Зеленин.

Отмечается, что реализация законопроекта будет проходить поэтапно.