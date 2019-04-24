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Администрацию Кузбасса всё-таки переименуют в Правительство

24 апреля 2019 в 12:59

24 апреля кузбасский Совет народных депутатов принял решение о переименовании коллегии администрации Кемеровской области.

Напомним, информация о переименовании АКО в правительство появилась в октябре 2018 года. В среду, 24 апреля, проект закона «О внесении поправок в Устав Кемеровской области – Кузбасса» одобрили 38 депутатов из 39-ти.

«Его поддержали все фракции», - добавил председатель комитета по вопросам государственного устройства, местного самоуправления и правоохранительной деятельности парламента региона Алексей Зеленин.

Отмечается, что реализация законопроекта будет проходить поэтапно.


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