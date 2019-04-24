Кузбасская школа превратится в больницу

В Берёзовском в пустующем трёхэтажном здании появится новая детская поликлиника.

До конца 2019 года в Берёзовском появится новая детская поликлиника, она разместится в пустующем трёхэтажном здании школы.

Финансировать ремонт и оснащение детской амбулатории будет область. Департамент здравоохранения уже выделил деньги. По информации СМИ, из них уже освоено 16 млн рублей на ремонт двух этажей здания, ещё необходимо 25 миллионов, для того, чтобы сделать третий этаж и закупить необходимое оборудование и мебель, которое реконструируют.

«В этом году заканчиваем ремонт трехэтажного здания, это здание бывшей школы, которая перестала функционировать, оснащаем его современным оборудованием и к концу года готовимся к открытию», — цитирует ТАСС главного врача березовской городской больницы Анатолия Егорова.

Сейчас к концу подходят ремонтные работы, осуществляемые на первом этаже.