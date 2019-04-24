В Кемерове автоледи сбила школьника

8-летний ребёнок попал в больницу с серьёзными травмами.

ДТП произошло во вторник, 23 апреля, в Кировском районе Кемерове на улице Григорьева. В 16:20 женщина-водитель сбила 8-летнего ребёнка на нерегулируемом пешеходном переходе.

«Предварительно установлено, что женщина-водитель 1985 года рождения управляла автомобилем Honda Jazz, она совершила наезд на ребёнка, когда он переходил через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу», - рассказали в ГИБДД города Кемерово.

Пострадавшего доставили в больницу с серьезными травмами. Медики диагностировали у него сотрясение мозга и ушибы мягких тканей лица. Сейчас мальчик находится на стационарном лечении.