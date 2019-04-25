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В Новокузнецке на улице застрелили студента техникума: убийца попал на видео

25 апреля 2019 в 09:25

Тело 17-летнего парня обнаружили около 15:10 на одной из улиц Орджоникидзевского района города.

Его обнаружили возле многоквартирного дома, недалеко от остановки общественного транспорта.

По предварительной информации, молодой горожанин шёл на остановку общественного транспорта. В это время со спины к нему подбежал неизвестный в маске и выстрелил в кузбассовца. После этого злоумышленник подобрал гильзу и скрылся с места преступления.

«По словам очевидцев, на злоумышленнике была горнолыжная маска», - сообщают СМИ.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Правоохранители уже установили, что погибший проживал в Заводском районе южной столицы Кузбасса.

Подозреваемого сняла камера видеонаблюдения. По информации СМИ, на предполагаемом убийце был надет капюшон, перчатки, светлая куртка и синие штаны. Его уже разыскивают.

 

Фото, видео: vk.com / nvkz_online.


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