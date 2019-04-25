В Прокопьевске жестоко убили и спрятали в заброшке женщину

В совершении преступления обвиняются 27-летняя и две 28-летние местные жительницы.
Одна из подруг избила женщину до смерти, а две другие по очереди помогли спрятать тело.
Установлено, что в январе текущего года обвиняемая выпивала в гостях у подруги. Во время застолья пришла 50-летняя местная жительница и стала скандалить с хозяйкой дома. Женщина решила заступиться за подругу и избила женщину руками и ногами. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.
«Злоумышленница предложила своим знакомым спрятать тело в надворной постройке, а после перевезти его в какое-нибудь заброшенное здание. Подруги сначала поместили труп в сарай, а через несколько дней уже с другой подругой она перевезла тело на санках в заброшенный дом», — рассказали в СУ СК РФ по Кемеровской области.
50-летнюю жительницу Прокопьевска потеряли родственники, которые в последствии обратились в полицию. Женщину нашли в ходе оперативно-розыскных мероприятий, в рамках которых осматривались заброшенные здания.
После нахождения тела, был установлен круг общения потерпевшей и задержаны подозреваемые. Они сотрудничали и полностью признали свою вину.
В итоге 27-летняя жительница Кузбасса предстанет перед судом за «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Ее приятельницы обвиняются по статье «Укрывательство преступления».
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