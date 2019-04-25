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Школьный водитель ударил подростка за опоздание на автобус

25 апреля 2019 в 10:22

Сообщение об инциденте появилось в соцсетях в популярном кузбасском паблике «ЧП Ленинск-Кузнецкий 112».

Пользователь сообщил, что 18 апреля в селе Подгорное Ленинск-Кузнецкого района водитель школьного автобуса ударил и унизил на глазах детей ученика девятого класса.

«В автобусе присутствовали сопровождающий и дети. С ребенком все нормально, родители узнали только в понедельник так как он просил детей не говорить родителям», — пишет автор поста (авторский стиль сохранён – прим. ред.).

Отмечается, что школьник опоздал на автобус из-за того, что провожал девушек. Извещена ли о произошедшем администрация школы, не уточняется.


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