Школьный водитель ударил подростка за опоздание на автобус

Сообщение об инциденте появилось в соцсетях в популярном кузбасском паблике «ЧП Ленинск-Кузнецкий 112».

Пользователь сообщил, что 18 апреля в селе Подгорное Ленинск-Кузнецкого района водитель школьного автобуса ударил и унизил на глазах детей ученика девятого класса.

«В автобусе присутствовали сопровождающий и дети. С ребенком все нормально, родители узнали только в понедельник так как он просил детей не говорить родителям», — пишет автор поста (авторский стиль сохранён – прим. ред.).

Отмечается, что школьник опоздал на автобус из-за того, что провожал девушек. Извещена ли о произошедшем администрация школы, не уточняется.