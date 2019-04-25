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В Кемерове охранник магазина изувечил подростка

25 апреля 2019 в 13:53

17-летний парень не оплатил на кассе орешки.

Преступление произошло в мае 2018 года. Охранник одного из торговых объектов задержал подростка, не оплатившего на кассе орешки, и избил его.

«Обвиняемый отвёл 17-летнего подростка в подсобное помещение, где ударил один раз кулаком в область грудной клетки несовершеннолетнего. Потерпевшему был причинён закрытый перелом тела грудины со смещением костных отломков», – пояснили в СО по Рудничному району города кузбасского СУ СК РФ.

В отношении жителя областного центра возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Свою вину мужчина полностью признал и раскаялся в содеянном. В отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В ближайшее время кемеровчанин предстанет перед судом.


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