Сергей Цивилев ответил на петицию о переносе столицы Кузбасса в Новокузнецк

Губернатор заявил, что столицей региона по-прежнему будет Кемерово.

Ранее местные жители создали в интернете петицию с просьбой о переносе областного центра из Кемерова в Новокузнецк. Глава Кемеровской области Сергей Цивилев прокомментировал требование.

«Чтоб сразу всё на место расставить, я говорю, ни у кого даже таких мыслей нет. Да, у нас два города играют одно из главнейших значений в Кузбассе. И это Кемерово и Новокузнецк. И у меня в городе Новокузнецке есть свой рабочий кабинет», — сказал губернатор в эфире телеканала «Вести Кузбасс».

По словам главы Кузбасса, столицей региона по-прежнему будет Кемерово. При этом он отметил, что и Кемерову, и Новокузнецку уделяет особое внимание.

Видео: youtube.com/Вести. Кузбасс.