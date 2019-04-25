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Сергей Цивилев ответил на петицию о переносе столицы Кузбасса в Новокузнецк

25 апреля 2019 в 15:23

Губернатор заявил, что столицей региона по-прежнему будет Кемерово.

Ранее местные жители создали в интернете петицию с просьбой о переносе областного центра из Кемерова в Новокузнецк. Глава Кемеровской области Сергей Цивилев прокомментировал требование.

«Чтоб сразу всё на место расставить, я говорю, ни у кого даже таких мыслей нет. Да, у нас два города играют одно из главнейших значений в Кузбассе. И это Кемерово и Новокузнецк. И у меня в городе Новокузнецке есть свой рабочий кабинет», — сказал губернатор в эфире телеканала «Вести Кузбасс».

По словам главы Кузбасса, столицей региона по-прежнему будет Кемерово. При этом он отметил, что и Кемерову, и Новокузнецку уделяет особое внимание.

 

Видео: youtube.com/Вести. Кузбасс.


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