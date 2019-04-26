В Новокузнецке задержан подозреваемый в убийстве студента

Им оказался учащийся того же техникума.

Днем 24 апреля в Орджоникидзевском районе застрелили 17-летнего студента горно-транспортного колледжа. Вчера по подозрению в убийстве был задержан 19-летний местный житель.

В областном МВД, для раскрытия преступления была создана следственно-оперативная группа, в которую вошли опытные сотрудники. В ходе осмотра места преступления были обнаружены имеющие значение для уголовного дела предметы. Также преступник попал на камеры видеонаблюдения, записи были изъяты следователями.

«Преступление раскрыто менее чем за сутки. Подозреваемый установлен и задержан. Им оказался 19-летний местный житель, который ранее обучался в том же колледже, что и потерпевший», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас решается вопрос о предъявлении молодому человеку обвинения и избрании меры пресечения. Кроме этого в рамках расследования уголовного дела будет проведены ряд судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая.

Фото: novokuznetsk.ru