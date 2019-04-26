В Кузбассе вырастет плата за капремонт

Тариф планируют повысить уже летом.

Напомним, действующий тариф предложили пересмотреть депутаты Совета народных депутатов Кемеровской области. Первый замгубернатора Кузбасса Вячеслав Телегин сообщил, что с 1 июля 2019 года в области планируют повысить тариф на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов.

По заверению Телегина, повышение будет незначительным.

«Повышение будет, но оно будет незначительным, порядка двух рублей. 6,71 руб. будет платёж в ближайшее время. Это необходимость. Скорее всего, тариф вырастет с 1 июля», – сказал замгубернатора.

Ситуацию прокомментировал и.о. генерального директора «Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Кемеровской области» Олег Ивлев. По его словам, сейчас платежи не справляются с обеспечением региональной программу капремонтов.

«На сегодняшний день мы подошли к тому рубежу, согласно проверкам, что мы ставим под угрозу исполнение нашей программы после 2020 года – у нас на счёте не будет средств», – пояснил Олег Ивлев.