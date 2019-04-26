Арендаторы «Лапландии» просят губернатора открыть торговый центр

В открытом обращении отмечается, что без работы остались 2,5 тысячи человек.

Арендаторы «Лапландии» написали обращение они написали губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву с просьбой открыть ТЦ.

По их словам, в связи с закрытием «Лапландии» без работы оказались 2 500 человек.

«В один момент мы остались без работы и, как следствие, без средств к существованию. Большая часть людей имеют семьи, несовершеннолетних детей, кредиты и ипотеки. У многих людей это был и остаётся единственный бизнес, который позволял кормить и содержать семьи», - отмечает автор обращения.

Арендаторы сказали, что закрытие торгового центра может привести к тому, что они вынуждены будут уехать в другой регион из-за невозможности вести бизнес в Кемерове.

«Произошедшие события, связанные с наложением обеспечительных мер в виде приостановки работы Торгового центра, поставили всех нас в очень трудную жизненную и финансовую ситуацию, что в целом для нас, простых людей, может привести к необратимым последствиям», - указано в обращении.

Отмечается, что торговый центр бы закрыт в самый «сезон», при этом многие готовились к притоку покупателей и заранее закупили свою продукцию.

Арендаторы «Лапландии» указывают, что это привело к большим убыткам. Также они обратили внимание губернатора на то, что за всё время работы не возникало вопросов к в части технического состояния здания.