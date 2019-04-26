Первое уголовное дело о пожаре в «Зимней вишне» поступило в суд

Оно будет рассмотрено Заводским районным судом Кемерова.

26 апреля в пресс-службе Заводского районного суда столицы Кузбасса сообщили о том, что в суд поступило первое уголовное дело о пожаре в кемеровском ТРК «Зимняя вишня». Отмечается, что всего в нём 293 тома.

«Его фигурантами являются семь человек: начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин, гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, руководитель компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко, её сотрудник Александр Никитин, охранник Сергей Антюшин, технический директор ТРК Георгий Соболев и бывший гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК) Юлия Богданова», - сообщают СМИ.

Напомним, пожар в кемеровской «Зимней вишне» произошёл 25 марта 2018 года. В результате трагедии погибли 60 человек. Причиной пожара, как выяснили следователи, стало замыкание электропроводки на четвёртом этаже здания ТРК.