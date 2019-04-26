В столице Кузбасса таксист насмерть переехал женщину

78-летняя пенсионерка скончалась от полученных травм.

Смертельное ДТП произошло днем 26 апреля возле Областного клинического онкологического диспансера в Кемерове. Таксист сбил пожилую женщину.

«Предварительно установлено, что 50-летний водитель автомобиля Toyota Corolla при движении задним ходом не убедился в безопасности своего манёвра и совершил наезд на 78-летнюю женщину», – рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

От полученных травм пенсионерка скончалась. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: vk.com / «Инцидент Кемерово».