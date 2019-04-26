Блог с тобой ›› Новости ›› ЧП в кузбасском СИЗО: осуждённый избил сотрудника

ЧП в кузбасском СИЗО: осуждённый избил сотрудника

26 апреля 2019 в 17:03

Тем самым мужчина увеличил себе срок заключения на 1,5 года.

25-летний осуждённый избил младшего инспектора дежурной службы СИЗО-4.

«При выводе из камеры вёл себя агрессивно, высказывался нецензурной бранью в адрес сотрудников, после чего нанёс удар кулаком в область головы сотруднику СИЗО. В больнице у него диагностировали сотрясение головного мозга», – рассказали в пресс-службе ГУ ФСИН России по Кемеровской области.

В отношении осуждённого возбудили новое уголовное дело. В итоге своими действиями он увеличил себе срок на 1,5 года – до 7 лет колонии строгого режима.


Читайте также

Content sbor na kapitalnyi remont doma
В Кузбассе вырастет плата за капремонт
Content detailc807690d 60ba 11e4 9472 1caff70dd736 1
Арендаторы «Лапландии» просят губернатора открыть торговый центр
Content crop 921 518
Первое уголовное дело о пожаре в «Зимней вишне» поступило в суд
Content
В столице Кузбасса таксист насмерть переехал женщину

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?