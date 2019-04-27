В кузбасской аптеке чуть не погиб двухлетний ребёнок (видео)

На мальчика и его отца рухнул шкаф.

ЧП произошло 26 апреля в Ленинске-Кузнецком. В Аптеке на Кирова шакф упал на посетителя и его малолетнего сына. Отец получил травмы.

«Я с двухлетним ребёнком зашёл за лекарством, купил его. Когда стал выходить, на меня рухнул шкаф и нехило так ударил по голове. Но суть не в этом, шкаф упал в сантиметре от ребёнка. Я вызвал скорую и полицию. Скорая приехала быстро, от госпитализации отказался. Главное, ребёнок не пострадал», – цитируют СМИ пострадавшего.

Мужчина отметил, что после случившегося фармацевт предложила им воды и чаю.

Видео: vk.com / «ЧП Ленинск-Кузнецкий 112».